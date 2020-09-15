23-летний российский форвард забил в овертайме и вывел клуб в финал Кубка Стэнли

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23-летний российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» Денис Гурьянов забросил победную шайбу в пятом матче финальной серии плей-офф Западной конференции против «Вегас Голден Найтс». Видео эпизода доступно на YouTube-канале Sportsnet.

Встреча прошла в ночь на 15 сентября и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Далласа». В основное время в составе победителей отличились Джейми Бенн и Йоэль Кивиранта, за проигравших шайбы забросили Чандлер Стивенсон и Райлли Смит. Гурьянов забил в овертайме.

«Старс» выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в финал Кубка Стэнли. Их соперником станет победитель противостояния «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» (счет в серии 3-1).

Гурьянов выступает за «Даллас» с 2016 года. Кроме того, с молодежной сборной России он выиграл бронзу чемпионата мира-2017.