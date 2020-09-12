В США сравнили российского игрока НХЛ с мусором

Продюсер New York Post Роб Тауб в Twitter раскритиковал поведение российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в третьем матче финала плей-офф Восточной конференции против «Нью-Йорк Айлендерс».

Тауб сравнил хоккеиста с мусором, прикрепив к посту видео, где Кучеров бьет по ногам соперника Жана-Габриеля Пажо. В комментариях пользователи из США согласились с мнением продюсера. «Настоящий подонок», «Мусор, никакого уважения к нему», «Абсолютно неспортивное поведение», — писали они.

Кучеров ударил Пажо по ногам клюшкой после того, как тот забросил шайбу в пустые ворота. Это вызвало недовольство хоккеистов «Айлендерс», вследствие чего началась массовая потасовка. Все игроки были наказаны дисциплинарными штрафами.

Матч завершился победой «Айлендерс» со счетом 5:3. Счет в серии до четырех побед 2-1 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами пройдет 13 сентября в 22:00 по московскому времени.

Кучеров выступает в НХЛ с 2013 года в составе «Тампы».

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