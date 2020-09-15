Убившего в 90-е директора столичного рынка киллера нашли в колонии

В Москве перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемые в совершении убийства более 20 лет назад. Об этом во вторник, 15 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, отбывающий пожизненное заключение в колонии особого режима россиянин написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах убийства в 90-е директора столичного рынка. Мужчина был убит 27 октября 1997 года на улице Островитянова четырьмя выстрелами сзади. Благодаря показаниям осужденного, сотрудники СКР установили непосредственного киллера и его подельника. Также были найдены более 20 свидетелей и проведена ситуационная судебная экспертиза.

Соучастники убийства были задержаны в июне 2019 года после проверки фактов, изложенных в явке с повинной. Выяснилось, что мотивом убийства стал спор между погибшим и его компаньоном в рамках совместной коммерческой деятельности. Заказчик убийства, по данным источника «Ленты.ру», скончался в начале нулевых. В связи с чем обвинение в убийстве партнера ему было предъявлено посмертно. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Московский городской суд.

3 сентября сообщалось, что бывшему депутату, красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации двух убийств.