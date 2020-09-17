Художник гулял по пляжу и обнаружил мозг

Житель американского города Расин, штат Висконсин, нашел на пляже завернутый в фольгу мозг. Об этом сообщает издание News Chant.

47-летний строитель, художник Джимми Сенда (Jimmy Senda) регулярно гуляет по пляжам и ищет вынесенные волнами стекла, чтобы использовать их в своих скульптурах.

Во вторник, 15 сентября, американец шел по местному пляжу и обнаружил, что волны вынесли на берег сверток из фольги, перетянутый розовой резинкой.

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«Любопытство одержало верх, и я развернул упаковку. То, что лежало внутри, выглядело как куриная грудка. Я даже не сразу осознал, что это было на самом деле. Это был мозг. Также в пакете были цветы и китайские деньги», — рассказал он.

Не поверив своим глазам, Сенда обратился к находившимся поблизости рабочим с вопросом, что это такое. «Ну да, это мозг», — ответили они. В полиции дали аналогичный ответ.

Пост о находке поразил пользователей соцсетей. «Когда ты думал, что 2020 год уже не может преподнести ничего более безумного», — написал один из них в комментариях. «Что это был за ритуал?» — спросил другой.

Некоторые из комментаторов усомнились в том, что это был человеческий мозг. «Это мозг свиньи. Смотри, какой он маленький относительно твоей руки», — заявил скептик.

В полиции тоже сомневаются, что в пакете был человеческий мозг. Тем не менее сотрудники правоохранительных органов ждут официального подтверждения от судмедэксперта.

Сенда рад, что странную находку совершил именно он. «Там гуляют много семей с детьми. Что было бы, если бы ребенок нашел его?» — ужаснулся он.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Флорида обнаружил подозрительные пакеты во время прогулки по пляжу и сообщил о своей находке в полицию. Это оказались 35 килограммов кокаина.