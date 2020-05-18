Мальчик искал сокровища на пляже, нашел протез ноги и вернул его владельцу

Житель американского штата Флорида потерял протез ноги во время занятий серфингом и обрел его через несколько недель благодаря юному кладоискателю. Об этом сообщает издание New York Post.

Картеру Хессу (Carter Hess) в 2012 году ампутировали ногу, которую он травмировал во время службы в Афганистане. Мужчина приобрел титановый протез за 3 тысячи долларов (220,8 тысячи рублей). В апреле Хесс занимался серфингом в водах Сент-Эндрюс Бэй. На него обрушилась большая волна и сорвала протез с его ноги. Следующие два дня Хесс искал его на берегу, но поиски не увенчались успехом. «Я занимался серфингом при гораздо больших волнах, но протез никогда не отваливался вот так», — сказал он.

Через несколько недель 13-летний мальчик из Санта-Роза Бич Себастьян Моррис (Sebastian Morris) нашел протез на причале, когда искал сокровища с помощью металлодетектора вместе со своим отцом.

Подросток запустил онлайн-кампанию, чтобы найти владельца протеза, и друзья Хесса переслали ему публикацию об этом. Хесс связался с семьей Себастьяна. Они встретились, и мальчик вернул Хессу протез, а он угостил семью Моррисов обедом.

«Это удивительный, замечательный молодой человек. Многие ребята, особенно кладоискатели, просто сочли бы такую находку своим трофеем, но он понял, что протез может быть важен для кого-то и кто-то нуждается в нем», — сказал Хесс. Он планирует вернуться к серфингу и, возможно, заняться подводным плаванием вместе с Себастьяном, если его отец разрешит.

Ранее сообщалось, что жителю американского города Бьюферт, штат Южная Каролина, вернули ушной протез, который унесла волна. Когда мужчина уехал из Флориды, кто-то заметил искусственное ухо на берегу моря и сдал его в полицию.

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