Утонувшее ухо вернулось к хозяину

Жителю американского города Бьюферт, штат Южная Каролина, вернули ушной протез, который унесла волна. Об этом сообщает ABC News.

Меррит Егер (Merritt Yeager) лишился дорогостоящего протеза, когда отдыхал с семьей во Флориде. Он снял его во время прогулки по пляжу, но не успел спрятать в карман из-за внезапной волны, которая ударила его в грудь. Когда вода схлынула, уха нигде не было. Найти пропажу не удалось даже при помощи других членов семьи.

Когда Егер уехал из Флориды, кто-то заметил искусственное ухо на берегу моря и сдал его в полицию. Детектив Брайан Холл (Brian Hall) рассказал ABC News, что такую находку им принесли впервые. «Поначалу не мог понять, протез это или настоящее ухо, — утверждает он. — Мы дали объявление в Facebook, хотя осознавали, что шансов найти владельца почти нет».

Информация о найденном устройстве все же дошла до Егера. Мужчина связался с полицией и сумел доказать, что его потерял именно он. После этого протез выслали ему в Южную Каролину. По словам Егера, теперь он будет шутить, что утопил ухо в море, катаясь на морской корове.

В 2011 году сообщалось, что у жителя канадской провинции Онтарио похитили искусственную ногу. «Зачем ворам понадобился еще и протез, я понятия не имею», — жаловался он.

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