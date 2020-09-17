Полиция и Росгвардия получат миллиарды рублей на зарплаты сотрудникам

Полиция и Росгвардия получат дополнительные 28 миллиардов рублей в ближайшие два года на выплату зарплат сотрудникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2021-2023 годы.

Также на повышение квалификации сотрудников МВД Минфин предлагает дополнительно выделить еще 10,6 миллиона рублей. При этом на Следственный комитет и Генпрокуратуру расходы хотят урезать на миллиард рублей.

Также в проекте бюджета предусмотрено сокращение затрат на национальные проекты: на образование и демографию выделят меньше, чем планировалось. Траты на проект «Образование» снизятся более чем на 14 миллиардов рублей. Финансирование нацпроекта «Демография» уменьшится на 84 миллиарда рублей в 2021 году.

Одновременно Минфин предлагает увеличить господдержку СМИ. В основном это касается RT, ВГТРК, «России сегодня», Первого канала и «Общественного телевидения России».