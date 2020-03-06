Москвичка по ошибке получила семизначную зарплату и пустилась в бега

Сотрудница магазина детской одежды в Москве пустилась в бега после того, как работодатель по ошибке перечислил ей на карту два миллиона рублей. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Зачисление семизначной суммы, стократно превышающий оклад сотрудницы — 23 тысячи рублей — произошло в конце ноября. Женщина устроилась на работу в магазин в октябре и не успела проработать и месяца.

В бухгалтерии быстро заметили ошибку, однако было поздно — москвичка перестала отвечать на звонки коллег. После инцидента на рабочем месте она больше не появлялась.

Руководство магазина обратилось в полицию. Уголовное дело пока не возбуждалось, уточняет издание.

В феврале сообщалось, что зарплаты россиян за последние десять лет увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном, однако цены выросли вдвое.

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