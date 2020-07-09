Московским полицейским подняли зарплаты

Московским и петербургским полицейским с 1 июля 2020 года подняли зарплаты. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Повышение зарплат распространяется на сотрудников МВД, проходящих службу в строевых подразделениях патрульно-постовой службы, дорожно-постовой службы, подразделениях охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, транспортной полиции. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга надбавки получат полицейские из Подмосковья и Ленинградской области.

В среднем зарплаты полицейских вырастут на 6 тысяч рублей. В общей сложности на повышение оплаты труда сотрудников МВД правительство выделило 1,3 миллиарда рублей.

В июне премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому оклады российских военных и полицейских вырастут на 3 процента с 1 октября 2020 года. В минувшем году оклады военных и сотрудников силовых ведомств повышали на 4,3 процента.

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