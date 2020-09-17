Путин наградил борющихся с COVID-19 медиков и ученых

Президент России Владимир Путин отметил медиков и биотехнологов государственными наградами. В соответствующий указ главы государства, опубликованный на официальном портале правовой информации, вошли 16 медицинских работников и ученых — фармацевтов, проявивших себя в борьбе с социально-значимыми заболеваниями в период пандемии COVID-19.

Большинство награжденных — врачи региональных больниц и руководители региональных подразделений здравоохранения. Глава государства не оставил без внимания и ученых, разрабатывающих лекарственные препараты, способные бороться с осложнениями инфекционных и других тяжелых заболеваний и диагностировать их на ранних стадиях. Среди них — руководитель компании «ПОЛИСАН» Александр Борисов и генеральный директор «ГЕНЕРИУМ», профессор Дмитрий Кудлай.

Александр Борисов известен в основном производством противовирусных препаратов, которые доступны в любой аптечной сети России. Они сыграли немаловажную роль в стабилизации ситуации с распространением пандемии коронавируса.

«ГЕНЕРИУМ», возглавляемый Дмитрием Кудлаем, разрабатывает и выпускает сложные биотехнологические препараты для борьбы с тяжелыми наследственными и генетическими заболеваниями, а также средства диагностики инфекционных заболеваний, таких как туберкулез. Ранее Дмитрий Кудлай был отмечен премией Правительства России в области науки и техники, неоднократно представлял Россию на международных мероприятиях иммунобиотехнологов. В период пандемии компания нарастила производство препаратов, вошедших в методические рекомендации Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, а также зарегистрировала полный спектр молекулярных и серологических тест-систем, позволяющий определить наличие нового вируса в организме человека и антител к нему.

Эксперты отмечают устойчивый тренд на поощрение государством людей, занимающихся развитием новых областей науки. Это может свидетельствовать о нацеленности государства на развитие ценностей жизнесберегающих технологий, что вполне отвечает запросам современного общества. полагают они. По словам академика РАН Александра Румянцева, «это не просто менеджеры, которые возглавляют компании, а ученые, доктора медицинских наук, профессора, которые занялись технологизацией производства лекарственных препаратов. Они являются членами общей команды участников всего процесса — от научных разработок до доведения препаратов до потребителя. Например, Дмитрий Кудлай, награжденный орденом, — участник разработки нескольких генно-инженерных факторов свертывания крови».