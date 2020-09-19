Раскрыт способ получить условный срок для Ефремова

Адвокат Наталья Моросникова раскрыла вероятный способ смягчения наказания для актера Михаила Ефремова, получившего восемь лет тюрьмы за смертельное ДТП. Об этом она рассказала в беседе с «МК».

По ее мнению, результат рассмотрения жалобы не будет успешным. Однако юрист обратила внимание, что можно попытаться вернуть дело в прокуратуру и затем на новое рассмотрение. Поводом может послужить наказание адвокатов, которые «занимались саморекламой».

Как считает адвокат, необходимо начать с дисциплинарных взысканий по обоим защитникам. «Например, адвокат потерпевших не имел права представлять их интересы, потому что к нему сначала обратился артист», — заявила она, добавив, что обращение уже считается консультацией.

Юрист утверждает, что наличие у бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева на момент получения статуса адвоката непогашенной судимости может послужить причиной потребовать пересмотра дела из-за нарушения права Ефремова на защиту. «Исправить то, что сделал предыдущий адвокат Ефремова, можно только путем пересмотра дела. Иного выхода я не вижу», — заявила она.

Адвокат добавила, что медики также могут найти в организме актера некие необратимые изменения, в том числе сердечно-сосудистые заболевания, которые, вероятно, помогут избежать реального срока.

Ранее стало известно, что новый адвокат осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова попросил заменить ему реальный срок на условный. В апелляционной жалобе адвокат просит отменить или изменить приговор Ефремову и назначить ему наказание в виде четырех лет условно.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Его внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.