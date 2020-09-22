В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы

В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным решение видеоассистента арбитра Алексея Матюнина засчитать гол нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте РФС.

Дзюба вывел сине-бело-голубых вперед на четвертой минуте встречи. Главный судья Сергей Карасев сначала зафиксировал офсайд, но после подсказки от системы видеопомощи арбитрам (VAR) засчитал взятие ворот. В РФС заявили, что ассистенты при работе с VAR неверно использовали технологию по определению офсайда с помощью линий.

Встреча между «Уралом» и «Зенитом» завершилась со счетом 1:1. Петербургская команда после восьми туров имеет в активе 17 очков и остается лидером РПЛ. На втором месте располагается московский «Спартак», также набравший 17 очков, но уступающий «Зениту» по дополнительным показателям. В активе «Урала» на семь очков меньше, клуб располагается на десятой позиции.

В девятом туре «Зенит» 26 сентября на своем поле примет «Уфу». «Урал» днем позже на выезде встретится с «Ахматом».