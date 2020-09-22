Sony извинилась за старт предзаказов PlayStation 5

Sony принесла извинения пользователям за проблемы с предзаказами на приставку нового поколения. Об этом сообщает издание Kotaku со ссылкой на заявление компании.

Японская корпорация извинилась за неразбериху с предзаказами в официальном Twitter-аккаунте PlayStation. «Давайте будем честны: процедура сбора предварительных заказов на PS5 могла быть намного более понятной», — сообщается в публикации. Компания также пообещала, что в ближайшее время подготовит большее количество доступных для предзаказа консолей. Sony уточнила, что розничные партнеры корпорации сообщат о наличии приставок для заказа дополнительно.

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Журналисты объяснили, что после официального раскрытия стоимости приставок PS5 многие сетевые магазины начали предлагать потребителям оформить предзаказ на девайс. При этом точной даты появления консолей в продаже, их доступность и прочая информация не сообщалась, а Sony никак не комментировала происходящее.

По словам журналистов Kotaku, ранее на неразбериху с предзаказами на PS5 обратил внимание главный конкурент Sony на рынке игровых консолей. В Twitter-аккаунте Xbox появился пост, сообщающий о том, что старт предзаказов на консоли Xbox Series намечен на 22 сентября, продажи — на 10 ноября. «Не волнуйтесь — мы сообщим вам точное время старта предзаказов в ближайшее время», — уточнялось в публикации.

Sony раскрыла стоимость игровой консоли нового поколения на мероприятии 16 сентября. PlayStation 5 с дисководом была оценена в 499 долларов, цифровая модель — 399 долларов. В России стоимость обычной и цифровой версий PS5 составила 46 999 и 37 999 рублей соответственно. Продажи приставки начнутся 19 ноября.