Самую дешевую PlayStation 5 нашли на Украине

Стоимость приставки нового поколения Sony на Украине оказалась дешевле, чем в России и остальных странах Европы. Об этом пишет ITC.ua.

На украинском рынке официальная стоимость консолей составит 12 999 и 15 999 гривен (около 35 и 43 тысяч рублей) за версию с дисководом и цифровую модель соответственно. В пересчете на другие валюты — около 390 и 480 евро — это дешевле, чем в России и Европе. Так, на европейском рынке PS5 обойдется в 399 и 499 евро, в России разные модели приставки нового поколения оценены в 37 999 и 46 999 рублей.

Одни из самых доступных игр для PlayStation 5 также нашли на украинском рынке. Например, Demon's Souls, Destruction AllStars и Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition оценены в 2299 гривен (около 6,1 тысячи рублей), или около 70 евро согласно актуальному курсу. В Европе данные тайтлы оценены в 80 евро соответственно. При этом в России игры оказались еще дешевле — 5,5 тысячи рублей.

Стоимость консоли Sony была раскрыта на онлайн-мероприятии, прошедшем 16 сентября. Также в ходе презентации компания анонсировала игры, которые выйдут синхронно с приставкой или в 2021 году. Продажи PlayStation 5 в России начнутся 19 ноября.