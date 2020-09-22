Трансгендерная модель с ДЦП впервые стала лицом Moschino

Трансгендерная темнокожая модель с детским церебральным параличом (ДЦП) впервые стала лицом рекламной кампании итальянского модного бренда Moschino. Об этом сообщает Dazed.

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Речь идет о 19-летней манекенщице Эрон Филип (Aaron Philip). На размещенном в Instagram-аккаунте черно-белом фото знаменитость запечатлена в одежде из коллекции сезона осень-зима 2020. Ее запечатлели сидящей в инвалидном кресле в широкой юбке в стиле Марии-Антуанетты, серой толстовке с капюшоном, кожаной куртке и ботфортах на шнуровке. Образ модели дополнили белые перчатки, сумка и множество украшений.

«Не знаю, что сказать, я просто безумно благодарю и люблю всех, кто причастен к этому, всем сердцем», — подписала Филип пост, который набрал больше 18 тысяч лайков.

Автором съемки выступил дуэт фотографов Луиджи и Янго (Luigi и Iango), работы которых неоднократно попадали на обложки журналов Vogue.

В августе трансгендерная модель впервые появилась на обложке модного журнала Elle. Так, на опубликованном в сети снимке 23-летняя Валентина Сампайо позирует в сине-фиолетовом костюме — укороченном жакете и юбке-миди. Волосы девушки заплетены в тугую косу, а на губы нанесена красная помада.