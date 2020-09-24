В США раскрыли «блокировку» Берингова пролива Россией

Размещенный на Дальнем Востоке России береговой ракетный комплекс «Бастион» позволяет Москве контролировать доступ в Арктику через Берингов пролив и поражать цели на Аляске, пишут в Defense News Брэдли Боуман и Скотт Адамсон из Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий (США).

Военные аналитики отметили соответствующие учения с применением подобного оружия, прошедшие в 2019 году, а также раскрыли модернизацию российской арктической инфраструктуры. «Москва вложила значительные средства в регион, создав объединенное стратегическое командование (Северный военный округ — прим. «Ленты.ру»), ориентированное на Арктику, отремонтировав 50 региональных объектов, включая аэродромы, радары и спасательные станции, и открыв 16 глубоководных портов», — отмечают авторы.

По мнению экспертов, использование «Бастиона» позволяет России блокировать доступ к Северному морскому пути. «Стремясь обеспечить собственный доступ к Арктике, Россия, похоже, все более склонна лишать этого доступа других, вводя незаконные ограничения на проход по Северному морскому пути», — утверждают специалисты.

Согласно Боуману и Адамсону, Китай, как и Россия, «не менее целеустремлен в своих арктических устремлениях». Также в публикации отмечается необходимость совершенствования американской арктической инфраструктуры, в частности, ледокольного флота и портов. «США не могут эффективно конкурировать с Россией и Китаем, продолжая игнорировать Арктику», — заключают авторы.

Материалы по теме Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия? Проклятие команчи Почему США ищут замену легендарному вертолету Apache

Ранее в сентябре Defense News написали, ссылаясь на заявление бывшего коменданта Береговой охраны Соединенных Штатов адмирала в отставке Пола Цукунфта, что о совместных мероприятиях Москвы и Пекина, о которых не было известно разведывательному сообществу Вашингтона, удалось узнать благодаря «потрясающему открытию», совершенному катерами типа Legend Береговой охраны США.

В этом же месяце военный аналитик Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий Шейн Прейзуотер заявил, что ВВС США для победы в будущих войнах, которые могут происходить с участием России и Китая, необходимо еще больше стратегических бомбардировщиков.

В августе начальник штаба ВВС США Чарльз Браун-младший заявил, что война будущего, проходящая с участием США, не будет похожа на конфликты последних двух десятилетий. «Война будущего не останется далеко от наших берегов», — предположил он.