США официально опровергли рекорд российских Ту-160

Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 не устанавливали никакого нового мирового рекорда по длительности полета, как 19 сентября сообщали в Минобороны России. Об этом пишет The Drive, ссылаясь на твит Стратегического командования Вооруженных сил США, опубликованный 22 сентября.

A little #MondayMotivation to show what teamwork can accomplish.



Non-stop flights:

✅B-1 Lancer: 30 Hours (2014)

✅B-2 Spirit: 44 Hours (2001)

✅B-52 Stratofortress: 45 Hours (1957)



Together, the combatant commands set the bar for excellence.#Deterrence #TogetherWeDeliver pic.twitter.com/hwh1wAX50l — US Strategic Command (@US_Stratcom) September 21, 2020

В официальном аккаунте командования перечисляются рекордные по длительности беспосадочные миссии американских самолетов, которые, как и российский Ту-160, относятся к тяжелым стратегическим бомбардировщикам: B-1 Lancer (30 часов, 2014 год), B-2 Spirit (44 часа, 2001-й), B-52 Stratofortress (45 часов, 1957-й).

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Издание заключает, что недавняя миссия Ту-160 «определенно не является мировым рекордом по самому продолжительному полету тяжелых бомбардировщиков, что могут подтвердить американские пилоты». Издание отмечает, что в будущем российские и американские тяжелые бомбардировщики, вероятно, побьют текущие рекорды, установленные США.

19 сентября командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что в тот же день «новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации». По словам российского военного, «летчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров», причем «дольше на самолетах подобного класса не летал никто».