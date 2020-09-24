Рассекречена лунная программа СССР

«Роскосмос» рассекретил документы по советской лунной программе. Копии исторических артефактов опубликованы на сайте госкорпорации.

Документы, касающиеся лунной программы СССР, были обнародованы в связи с 50-летием доставки на Землю лунного грунта космической станцией «Луна-16». В документе, датированном сентябрем 1970 года, говорится, что в результате космической миссии автоматическая межпланетная станция поставила несколько рекордов. В частности, аппарат совершил забор грунта, самостоятельно взлетел с Луны и вернулся на Землю с ценным грузом.

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17 ноября 1970 года советские ученые подготовили отчет о предварительных результатах исследования физических свойств лунного грунта. 21 декабря был опубликован приказ министра общего машиностроения СССР, согласно которому были назначены премии разработчикам и изготовителям объектов наземной космической инфраструктуры.

На сайте госкорпорации также доступны документы, в которых описываются этапы подготовки к миссии по доставке грунта с поверхности естественного спутника Земли. Например, в документе, датированном августом 1965 года, сообщаются технические характеристики объекта Е-8 — ракетно-космической системы для доставки на поверхность Луны самоходной лаборатории. 8 января 1969 года выходит постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР №19-10 «О плане работ по исследованию Луны, Венеры и Марса автоматическими станциями».

Комплекс «Луна-16», состоящий из посадочной платформы, буровой установки и возвратной ракеты со спускаемым аппаратом, был отправлен к Луне 12 сентября 1970 года. Спустя восемь дней он совершил посадку в районе Моря Изобилия. Получив образцы материала, аппарат отправился обратно и 24 сентября доставил груз на Землю. В результате миссии советские ученые получили 101 грамм лунного грунта.