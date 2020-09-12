Раскрыт способ купить кусочек Луны

Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта раскрыл способ приобрести кусочек естественного спутника Земли. Об этом сообщает РИА Новости.

Ученый рассказал, что сейчас лунный грунт купить нельзя, поскольку он принадлежит государствам, которые привезли его на Землю — России и США. На аукционе можно приобрести лишь лунные метеориты, упавшие на нашу планету, однако это будет достаточно дорого стоить, поскольку они очень редкие. При этом, указал он, 99 процентов образцов, которые приносят в лабораторию, не оказываются лунными метеоритами.

Объявления о продаже лунного грунта в интернете Евгений Слюта назвал фейками. Люди могут им верить, так как «уровень образования в последние пару десятков лет снизился», пояснил ученый. Вместе с тем, если такое приобретение все же совершить удалось, следует удостовериться в подлинности покупки, обратившись в лабораторию. Однако за экспертизу ученые возьмут небольшую часть метеорита себе в коллекцию.

В 1970 году советской автоматической межпланетной станцией «Луна-16» на Землю был привезен лунный грунт. Это была первая доставка грунта с Луны с помощью автоматической станции. До этого грунт на Землю привезли американские астронавты.

Ранее сообщалось, что ученые Гавайского института геофизики и планетологии обнаружили на Луне таинственную ржавчину, которая обычно наблюдается на Земле. Исследователи считают, что она образовалась в результате окисления железа кислородом из верхних слоев атмосферы Земли, который выдувается тем же солнечным ветром. Когда Луна находится в хвосте магнитосферы Земли, кислород попадает на поверхность спутника.