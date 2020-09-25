Белорусская рекордсменка лишилась работы из-за критики властей

Рекордсменка Белоруссии в беге на 3000 метров Светлана Куделич лишилась своей работы в МЧС республики из-за своей подписи под открытым письмом с критикой властей. Об этом она рассказала в своем интервью порталу Tut.by.

В МЧС она работала инструктором и руководство потребовало от Куделич отозвать подпись под открытым письмом, в противном случае пригрозив проблемами. Она отказалась, заявив, что люди в погонах имеют право на гражданскую позицию.

Материалы по теме Протесты по красоте Белорусы изобретают новые способы борьбы с властью. Для этого им даже не надо выходить на митинги «Его режим враждебен всем» Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины?

Куделич навязали увольнение по обоюдному согласию, хотя за несколько дней до публикации письма одобрили новый пятилетний контракт. Руководство объяснило ей, что требование о признании президентских выборов недействительными противоречит службе в МЧС, так как она давала присягу.

Ранее в Белоруссии уволили публично поддержавшего протестующих сотрудника МИД республики Вячеслава Казаченка. Он освобожден от занимаемой должности «в связи с грубым нарушением своих трудовых обязанностей». Замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева, вышедшая поддержать Казаченка на пикете, тоже больше не работает в МИД. Казаченок и Копанева вышли на пикет в поддержку протестующих 17 августа. Казаченок заявил, что ему страшно за будущее и жизнь людей, он «рыдал вечерами» от рассказов задержанных, «переживших пытки».

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки президента республики Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.