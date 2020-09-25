Белорусская рекордсменка лишилась работы из-за критики властей

Рекордсменка Белоруссии в беге на 3000 метров Светлана Куделич лишилась своей работы в МЧС республики из-за своей подписи под открытым письмом с критикой властей. Об этом она рассказала в своем интервью порталу Tut.by.
В МЧС она работала инструктором и руководство потребовало от Куделич отозвать подпись под открытым письмом, в противном случае пригрозив проблемами. Она отказалась, заявив, что люди в погонах имеют право на гражданскую позицию.
Куделич навязали увольнение по обоюдному согласию, хотя за несколько дней до публикации письма одобрили новый пятилетний контракт. Руководство объяснило ей, что требование о признании президентских выборов недействительными противоречит службе в МЧС, так как она давала присягу.
Ранее в Белоруссии уволили публично поддержавшего протестующих сотрудника МИД республики Вячеслава Казаченка. Он освобожден от занимаемой должности «в связи с грубым нарушением своих трудовых обязанностей». Замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева, вышедшая поддержать Казаченка на пикете, тоже больше не работает в МИД. Казаченок и Копанева вышли на пикет в поддержку протестующих 17 августа. Казаченок заявил, что ему страшно за будущее и жизнь людей, он «рыдал вечерами» от рассказов задержанных, «переживших пытки».
В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки президента республики Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.