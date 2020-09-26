Российский боец MMA ударил соперника коленом в голову

Российский боец смешанного стиля (MMA) Шамиль Амиров ударил соперника Дмитрия Бикрева коленом в голову на турнире Fight Nights. Видео доступно на YouTube-канале организации.
Инцидент произошел в третьем раунде, на 15-й минуте видео. Амиров провел удар коленом в голову, и судья решил, что он был произведен в момент, когда Бикрев стоял на колене. Подобные удары запрещены и арбитр прекратил поединок.
После окончания турнира глава Fight Nights Камил Гаджиев и главный судья Олег Бессуднов приняли решение отдать победу Амирову техническим нокаутом. Команда Бикрева собирается подать апелляцию.