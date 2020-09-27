«Лестер» реализовал три пенальти и разгромил «Манчестер Сити»

«Лестер» на выезде разгромил «Манчестер Сити» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 27 сентября, и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. На голы Рияда Мареза и Натана Аке «лисы» ответили хет-триком Джейми Варди, а также точными ударами Джеймса Мэддисона и Юри Тилеманса. Три из пяти голов «Лестер» забил с пенальти.

Волевая победа позволила «Лестеру» набрать девять очков и выйти на первое место в турнирной таблице. В активе «Манчестер Сити» три очка, клуб находится на 13-й позиции.

В следующем туре «Лестер» 4 октября на своем поле примет «Вест Хэм». «Манчестер Сити» днем раньше на выезде сыграет с «Лидсом».