Найдена самая маленькая квартира в российских новостройках

Самую маленькую квартиру в российских новостройках можно найти в жилом комплексе Loft FM в Москве. Здесь продается апартамент-студия площадью 15,1 квадратного метра по цене 4,43 миллиона рублей. Об этом говорится в материале портала ЦИАН, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Второе место рейтинга заняла недвижимость в комплексе апартаментов «Скифия» в Севастополе (Республика Крым). Минимальная площадь лота здесь составляет 16,3 квадратного метра, а стоит такое жилье относительно умеренно для курортного объекта — 1,27 миллиона рублей. Также будущему собственнику предлагается развитая инфраструктура с магазинами, парковкой, детскими зонами и яхт-клубом.

Третье место досталось студии в петербургском апарт-комплексе Valo — 16,37 квадратного метра. Бюджет покупки составит 3,81 миллиона рублей. Объект предлагают в первую очередь как инвестиционный продукт для получения стабильной ренты.

Ранее самую маленькую квартиру России нашли в подмосковном Красногорске. За лот площадью 6,6 квадратного метра просят 1,15 миллиона рублей. В помещении есть душ, плита, санузел и холодильник.

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