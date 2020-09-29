«Динамо» покинул главный тренер

Московское «Динамо» объявило о завершении сотрудничества с российским специалистом Кириллом Новиковым. Об этом сообщается на сайте москвичей.

Тренер подал в отставку после поражения в матче с «Химками» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Руководство бело-голубых предложило специалисту остаться в системе клуба и поблагодарило за совместную работу.

Новиков не сумел вывести клуб в групповой этап Лиги Европы. Во втором квалификационном раунде «Динамо» уступило тбилисскому «Локомотиву».

Временно исполняющим обязанности тренера команды был назначен Александр Кульчий. Бывший белорусский и российский футболист уже брал на себя руководство молодежной командой «Динамо» и «Динамо-2».

Новиков стал тренером «Динамо» в ноябре 2019-го. В декабре продлил контракт с клубом до лета 2021-го. По итогам сезона-2019/2020 столичный клуб занял шестое место в чемпионате страны.