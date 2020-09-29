Передача российского форварда Кучерова помогла «Тампе» выиграть Кубок Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Даллас Старс» в шестом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и завоевала Кубок Стэнли. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

Встреча прошла в ночь на вторник, 29 сентября и закончилась со счетом 2:0. Выиграть «молниям» помогла, в частности, передача российского форварда Никиты Кучерова, после которой шайбу в ворота на 13-й минуте забросил нападающий Брэйден Пойнт. На 28-й минуте точным броском также отметился Блейк Коулман.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» завоевала Кубок Стэнли во второй раз. В предыдущий раз команда завоевывала награду в 2004 году.