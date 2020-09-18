Определились финалисты Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал финалистом Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в ночь на пятницу, 18 сентября. Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В овертайме победу «молниям» принес точный бросок Энтони Сирелли.
Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов, отразивший 46 бросков, был признан второй звездой матча. Его соотечественник форвард «Тампы» Никита Кучеров, записавший на свой счет результативную передачу, стал третьей звездой поединка.
Таким образом, определилась пара финалистов Кубка Стэнли. «Тампа-Бэй» поборется за трофей с «Даллас Старс». Решающая серия стартует 23 сентября.