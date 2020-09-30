Азербайджан оценил возможность вмешательства ОДКБ в конфликт в Карабахе

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы оценил возможность вмешательства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. Его заявление прозвучало в эфире «Эхо Москвы», передает РИА Новости.

«ОДКБ сегодня не вмешивается, потому что война идет на территории Азербайджана, и поэтому у ОДКБ нет формальной причины для того, чтобы вмешаться в этот конфликт», — сказал Бюльбюль-оглы.

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Если же военные действия перейдут на территорию Армении, у ОДКБ появится формальный повод для вмешательства, продолжил дипломат.

«И то я не верю, чтобы дружественные нам страны, такие как Казахстан, Россия или Белоруссия, или Кыргызстан, подняли бы на нас оружие. В это с трудом верится. Если это произойдет, это будет очень неприятно», — добавил посол.

28 сентября посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что у Еревана нет планов обращаться за помощью в ОДКБ. Генеральный секретарь организации Станислав Зась призвал немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Столкновения в Нагорном Карабахе, из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях.