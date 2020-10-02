Президент Национальной медицинской палаты, врач Леонид Рошаль отреагировал на обвинения Навального в адрес омских врачей и сравнение их с «агентами, убивающими людей», расценив его слова как оскорбление. Об этом он заявил «Ленте.ру» в пятницу, 2 октября.

«Если я главный врач и три лаборатории дают мне результат, что ничего не находят, — значит, я убийца?» — удивился Рошаль.

Он отметил, что именно омские врачи не дали умереть Навальному, в чем есть и заслуга главного врача больницы. Его Навальный счел хуже тайных агентов, которые убивают людей.. «В омской больнице умело довели Навального до транспортабельного состояния, что позволило немецкой бригаде (...) задержать вылет на десять часов, пока летчики поспят», — сказал Рошаль.

Ранее Навальный дал интервью немецким СМИ, в котором, в частности, рассказал, что главврач больницы в Омске хуже тайных агентов, которые убивают людей. На высказывания оппозиционера ответил главврач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников. Он заявил, что если бы российские врачи хотели смерти Навального, тот бы «еще в первый день сдох». Медик уверен, что Навальный должен ответить по закону за клевету и оскорбления.

2 сентября на сайте омского отделения профсоюза был опубликован ответ омских врачей на заявление Навального. В нем подчеркивается, что занимавшиеся лечением Навального врачи справились с поставленной задачей, несмотря на «шумиху» вокруг пациента. Однако привлекать Навального к ответственности за его обвинения в профсоюзе не планируют.

Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно сел в Омске, Навального госпитализировали в местную больницу и ввели в искусственную кому. 22 августа пациента транспортировали в немецкую клинику, европейские медики заявили о том, что он отравлен веществом из группы «Новичок». Российские специалисты утверждали, что не обнаружили в организме пациента следов ядов.