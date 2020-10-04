В Москве впервые с середины мая выявили более 3 тысяч случаев коронавируса — за последние сутки в столице зафиксировали 3327 заражений. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

19 мая в столице было зафиксировано 3545 случаев заражения, после этого дня показатели пошли на спад.

3 октября число заражений коронавирусом в Москве составило 2884, это максимум с 23 мая — тогда было зафиксирвоано 3190 случаев. С начала пандемии общее число заражений коронавирусом в Москве составляет 303 940, умерли 5343 человека, выздоровел 253 031 пациент.

4 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась, а количество госпитализированных «медленно, но верно» приближается к тысяче в сутки. Он добавил, что среди пациентов много тяжелобольных.