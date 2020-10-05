В Москве разработали единый стандарт лечения коронавируса

Клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт лечения коронавируса. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Отмечается, что новый стандарт лечения включает в себя использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер. Отмечается, что подход к лечению каждого отдельного пациента подбирается исходя из тяжести состояния и времени начала заболевания.

Всего выделяется три стадии заболевания коронавирусом. Первая длится от трех до семи дней, и во время нее проводят противовирусную терапию. Вторая стадия длится около недели, в течение которой используют антикоагулянтные препараты для уменьшения вероятности образования тромбов.

На третьей стадии, которая наступает после 15 дней, наступает либо выздоровление пациента, либо осложнение его состояния. В этот период врачи также уделяют особое внимание лечению, которое позволяет предотвратить тромбоз, его осложнения и облегчить тяжелое состояние организма.

Ранее сообщалось, что российские специалисты создали уникальное противовирусное средство. Они смогли разработать гибридные соединения, одновременно обладающие противовирусными и антиоксидантными свойствами. В будущем это поможет создать уникальный препарат для лечения вирусов.