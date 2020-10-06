Почти 35 тысяч подмосковных педагогов получили доплату за классное руководство

Федеральную доплату за классное руководство в размере пяти тысяч рублей получили почти 35 тысяч подмосковных педагогов, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина. Ее слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 6 октября.

«Для классных руководителей Московской области также сохраняется региональная надбавка в размере шести тысяч рублей. Таким образом в Подмосковье классные руководители с 1 сентября получают ежемесячно дополнительно 11 тысяч рублей», — отметила Каклюгина.

Она отметила, что в регионе также реализуются другие меры поддержки педагогов. По ее словам, молодым учителям, которые только трудоустроили после вуза или колледжа, выплачивают по 150 тысяч рублей. Кроме того, педагоги могут участвовать в программе «Социальная ипотека», напомнила министр.

«За счет области специалист приобретает себе жилье, а ему остается выплатить только проценты по кредиту. В этом году мы вручили сертификаты 110 педагогам», — рассказала Каклюгина.

По ее словам, с этого года в Подмосковье началась реализация федерального проекта «Земский учитель». Участники программы получат по одному миллиону рублей.