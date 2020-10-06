Евросоюз высказался о ситуации в Киргизии, призвав все политические силы к мирному урегулированию. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении, которое распространила внешнеполитическая служба блока стран, ЕС принимает к сведению отмену результатов парламентских выборов и напоминает о необходимости действовать в рамках конституции. «Мы с нетерпением ожидаем проведения новых, заслуживающих доверия, прозрачных и инклюзивных выборов», — приводит агентство его текст.

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Ранее Центризбирком Киргизии признал недействительными итоги прошедших парламентских выборов.

Выборы в стране состоялись 4 октября. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные результаты вызвали массовые протесты в Бишкеке, которые переросли в беспорядки. Демонстрантов разгоняли с помощью водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат. Один человек погиб, почти 600 — пострадали.

Протестующие захватили здание парламента и офиса президента, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и других арестованных политиков. Шесть оппозиционных партий сформировали Координационный совет.