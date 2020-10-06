В России назвали позором блокировку выступления бывшего главы ОЗХО в Совбезе ООН

Постпред России в Совбезе ООН России Василий Небензя назвал позором и стыдом блокировку ряда западных представителей выступления бывшего главы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани по теме сирийского химического оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Небензя назвал произошедшее очередным «печальным свидетельством того, что западные делегации боятся услышать неудобную для себя правду» и в глазах международного сообщества предстают в «неприглядном свете».

«Вы хотите заглушить объективные факты, которые могут разрушить нарисованную вами картину "злодеяний" сирийского режима и "непогрешимости" ОЗХО», — сказал он, обращаясь к западным коллегам.

5 октября Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США выступили против выступления Жозе Бустани в Совете Безопасности ООН, ссылаясь на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье.

Ранее Василий Небензя рассказал о планах России подписать соглашение по безопасности в космосе, чтобы помешать США и их союзникам разместить там оружие. Он отметил, что ситуация с милитаризацией космоса обострилась из-за активных действий Вашингтона.