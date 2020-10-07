Назван срок выхода России на второй пик коронавируса

Рост случаев заражений COVID-19 в России продолжится в течение двух-трех недель. Срок выхода страны на пик коронавируса назвал ТАСС врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

По его прогнозу, после этого произойдет стабилизация ситуации, а спад заболеваемости COVID-19 продлится до конца января. Медик добавил, что коронавирус не исчезнет полностью, а случаи инфицирования продолжат регистрироваться, поскольку сезонность у вируса пока не выявлена.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил о приближении России к плато по COVID-19. Оно будет высокого уровня и продлится не менее месяца, при этом показатели суточного прироста будут выше весенних.

За последние сутки в России зафиксировали самый большой с мая прирост новых случаев коронавируса: COVID-19 выявили у 11 615 человек. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 1 237 504 случая коронавируса, из них 21 663 летальных исхода, выздоровели 988 576 человек.