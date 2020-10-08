«Газпром» решил занять валюту и отдать неизвестно когда

Первой в России компанией, которая выпустит бессрочные еврооблигации в валюте, долларах и евро, решил стать «Газпром». Об этом сообщил зампред правления концерна Фамил Садыгов, сообщает РИА «Новости. Объем грядущего размещения он не указал.

Позднее компания намерена выпустить и рублевые бессрочные облигации объемом 150 миллиардов рублей, чтобы направить средства на газификацию российских регионов. Такой инструмент заимствований летом этого года уже использовали РЖД.

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Бессрочные облигации означают, что компания станет выплачивать только процент по долгу, а основную сумму средств отдаст неизвестно когда. Как правило, такой тип займа заканчивается тем, что ценные бумаги выкупаются с рынка тем, кто их разместил. Инструмент в вопросе надежности считается переходным между акциями и облигациями.

По словам Садыгова, согласно условиям размещения, «Газпром» сможет выкупить валютные облигации после пяти лет. При этом компания при определенных условиях оставляет за собой право отложить выплату процентов, но такие условия топ-менеджер назвал маловероятными.

Валютные заимствования концерн направит на выплату имеющихся долгов и общекорпоративные цели. Они позволят снизить уровень чистого долга компании. Организаторами сделки станут JPMorgan, Газпромбанк, Credit Agricole и Sber CIB.

Эксперты в комментарии «Ведомостям» предположили, что новые бумаги «Газпрома» будут популярны и позволят ему поправить сложное финансовое положение в 2020 году, сложившееся из-за падения цен на газ. С января компания уже трижды размещала евробонды, а план на 2020 год предусматривает заимствования на сумму до шести миллиардов евро.

Накануне стало известно, что государственный антимонопольный регулятор Польши UOKiK оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов из-за газопровода «Северный поток-2». В российской компании пообещали обжаловать штраф, указав, что принципиально не согласны с ним. В отношении европейских партнеров проекта UOKiK выписал штрафы на сумму 61 миллион долларов и потребовал от них разорвать сотрудничество с «Газпромом».