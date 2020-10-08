Американская теннисистка заставила бойфренда пересесть во время матча

Американская теннисистка Даниэль Коллинз заставила бойфренда пересесть на другое место во время матча на «Ролан Гаррос». Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в ходе четвертьфинальной встречи против соотечественницы Софии Кенин. Спортсменка обратилась к своему парню, заявив, что он ее отвлекает. Тот подчинился требованиям Коллинз и пересел.

После игры американка рассказала, что ей мешало присутствие в поле зрения знакомых людей во время подачи. По словам Коллинз, в предыдущих встречах на турнире представители ее команды сидели на других местах.

Встреча Коллинз с Кенин прошла в среду, 7 октября, и завершилась победой последней со счетом 6:4, 4:6, 6:0. В полуфинале американка встретится с представительницей Чехии Петрой Квитовой.