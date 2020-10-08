Глава МВД Киргизии бежал после начала беспорядков

Министр внутренних дел Киргизии Джунушалиев бежал после начала беспорядков. Об этом сообщил комендант Бишкека, и.о. главы МВД республики Курсан Асанов, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что местонахождение главы МВД неизвестно. «Он сбежал как трус», — заявил комендант, добавив, что заместители Джунушалиева находятся на своих рабочих местах.

Асанов ранее также был заместителем министра внутренних дел Киргизии.

4 октября в Киргизии состоялись выборы в парламент. Из 16 партий прошли четыре. Это вызвало массовые протесты, которые обернулись беспорядками. Демонстранты захватили здание парламента и офиса президента, освободили из-под ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева и других политиков.

Депутаты проголосовали за назначение бывшего парламентария Садыра Жапарова исполняющим обязанности премьер-министра. Прежний глава правительства, как и спикер парламента, подали в отставку.