Половина похоронного рынка Москвы оказалась в тени

Половина похоронного рынка в Москве принадлежит теневым компаниям, об этом рассказал РБК директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

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«Теневики», захватившие рынок, нацелены на собственный доход, налоги они не платят и официально не регистрируются в какой-либо организационно-правовой форме, отметил Екимов. Он называл «теневизацию» выручки одной из главных проблем на рынке похоронных услуг, отметив, что, как оказалось, такие компании работают без договоров.

Руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отметил, что доля теневых компаний разнится в зависимости от сегмента похоронного рынка, но она может достигать и 90 процентов.

В Москве во время пандемии вырос спрос на кремацию — количество таких услуг увеличилось на 38 процентов. При стандартном соотношении происходит 54 процента кремаций к 46-47 процентам захоронений в землю, однако после пандемии оно составляет 70-72 процента кремаций и 28-30 процентов захоронений.