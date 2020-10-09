Олимпийскую чемпионку арестовали по подозрению в нанесении побоев

Олимпийская чемпионка по баскетболу американка Кэппи Пондекстер была арестована по подозрению в нанесении побоев. Об этом сообщает Associated Press.

Спортсменку задержала полиция Лос-Анджелеса на основании жалобы частного лица, подробности случившегося не уточняются. Сейчас баскетболистка находится под подпиской о невыезде, ей не пришлось вносить залог.

Пондекстер, завершившая карьеру в 2019 году, является двукратной чемпионкой Женской национальной баскетбольной ассоцации (WNBA) и восьмикратной участницей Матча всех звезд WNBA. В составе сборной США баскетболистка завоевала золото Олимпиады-2008 в Пекине.

С 2008 по 2012 год Пондекстер выступала за екатеринбургский УГМК. В составе команды она стала двукратной чемпионкой России.