Игрока клуба НБА арестовали за хранение марихуаны

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» Малик Бизли арестован. Об этом сообщает The Athletic.

Спортсмена подозревают в хранении марихуаны и сокрытии краденого имущества. Сейчас 23-летний баскетболист находится под стражей, ожидая встречи с судьей. В «Миннесоте» рассказали, что знают о ситуации с игроком и в настоящий момент собирают информацию.

Бизли был задрафтован «Денвер Наггетс» под общим 19-м номером в 2016 году. За «Тимбервулвз» защитник выступает с февраля 2020-го. В минувшем сезоне игрок в среднем за матч регулярного чемпионата набирал 20,7 очка, делал 5,1 подбора и 1,9 передачи.

В межсезонье Бизли станет ограниченно свободным агентом. «Миннесота» планировала подписать новый контракт с американским игроком.