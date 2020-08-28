НХЛ перенесла матчи плей-офф из-за стрельбы в чернокожего

Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла встречи плей-офф двух игровых дней, матчи возобновятся 29 августа. Об этом сообщается на сайте лиги.

Переносу подверглись четыре поединка. Соответствующим образом будет скорректировано и оставшееся расписание второго раунда Кубка Стэнли. Решение связано со стрельбой американской полиции в чернокожего Джейкоба Блейка в Висконсине. В лиге отметили, что с помощью хоккея стремятся совершить позитивные изменения в обществе.

Ранее по той же причине был приостановлен розыгрыш Национальной баскетбольной лиги (НБА). Позже игроки приняли решение возобновить соревнования.

Протесты в Висконсине разгорелись после того, как местные полицейские выстрелили в спину чернокожему Джейкобу Блейку, который пытался разнять двух поссорившихся женщин. После инцидента в городе начались массовые погромы и столкновения с полицией.