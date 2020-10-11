Назван победитель главного боя UFC Fight Night 179

Назван победитель главного боя турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 179. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Американский боец смешанного стиля (MMA) Кори Сэндхаген взял верх над бразильцем Марлоном Мораесом. Встреча спортсменов прошла в рамках легчайшего веса. Рефери остановил поединок во втором раунде, зафиксировав победу спортсмена из США техническим нокаутом.
Турнир прошел в ночь на воскресенье, 11 октября, на «бойцовском острове» в Абу-Даби. Для Сэндхагена победа стала 13-й в профессиональных MMA, спортсмен также потерпел два поражения. Мораес провел 30 боев, на счету спортсмена 23 победы и семь поражений.