Россиянин Уланбеков выиграл дебютный поединок в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Тагир Уланбеков выиграл дебютный поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен встречался с бразильцем Бруно Силвой на турнире UFC Fight Night 179. Бойцы провели в октагоне все три раунда. Судьи единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28) отдали победу россиянину.

Поединок спортсменов открывал кард шоу, прошедшего в Абу-Даби. Теперь на счету Уланбекова 13 побед при одном поражении в MMA. Силва уступил в пятый раз за карьеру. На счету 30-летнего бразильца 10 побед, две ничьи и один поединок без результата.

В главном бою турнира UFC Fight Night 179 встречались американец Кори Сэндхаген и бразилец Марлон Мораес. Победу техническим нокаутом одержал спортсмен из США.