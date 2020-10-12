Оценено влияние коронавируса на российские банки

Российские банки из топ-30 смогли повысить свою эффективность во время пандемии коронавируса в отличие от других игроков рынка, следует из исследования рейтингового агентства НКР. Под влиянием пандемии выросло неравенство между крупными и мелкими финансовыми организациями.

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В апреле-августе кредитный портфель крупных банков вырос на четыре процента, у остальных динамика была отрицательной. Вклады населения в средних и малых банках сократились на семь процентов, а крупнейшие организации зафиксировали приток на уровне трех процентов, оценили эксперты.

Чистая процентная маржа 30 крупнейших банков страны выросла с 4,1 до 4,5 процента год к году, у мелких банков показатель снизился с 6,5 до 5,4 процента. Игроки из топ-30 активнее реструктурировали кредиты, в том числе крупным заемщикам, говорится в обзоре. По оценкам НКР, чистая прибыль банковского сектора по итогам года может составить 1,2-1,3 триллиона рублей (в 2019 году — 1,7 триллиона рублей).

Ранее стало известно, что чистый отток капитала из России за девять месяцев 2020 года вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.