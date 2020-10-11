Банкир дал совет по выбору валюты для сбережений

Сбережения следует хранить в той валюте, в которой средства могут быть потрачены в будущем. Такой совет в интервью РИА Новости дал глава Росбанка Илья Поляков.

Он также пояснил, что желающим обменять деньги стоит придерживаться принципа валютной диверсификации, поскольку колебания валютных курсов слишком хаотичны и зачастую сложно предсказуемы.

4 октября эксперты кредитных организаций назвали самые популярные валюты у россиян для хранения сбережений. Так, согласно данным кредитных организаций, россияне в среднем хранят в крупных банках 89 процентов своих сбережений в рублях, остальные средства они размещают в долларах, евро и очень редко — в экзотических валютах.

22 сентября сообщалось, что в августе россияне решили массово забрать со счетов и депозитов валюту на 405,2 миллиона долларов. На 1 сентября объем средств населения на валютных вкладах сократился до 89,2 миллиарда долларов. До этого клиенты три месяца подряд (май-июль) пополняли счета (их объем увеличился на 1,36 миллиарда долларов). В августе остатки на валютных вкладах сократились на 0,5 процента, а объем рублевых немного увеличился (на 0,1 процента).