Названы самые популярные валюты для сбережений у россиян

Эксперты кредитных организаций назвали РИА Новости самые популярные валюты у россиян для хранения сбережений.

Так, согласно данным кредитных организаций, россияне в среднем хранят в крупных банках 89 процентов своих сбережений в рублях, остальные средства они размещают в долларах, евро и очень редко — в экзотических валютах.

В банке «Руский стандарт» 98,6 процента клиентов предпочитают хранить деньги в рублях. При этом в «Абсолют банке» рубли занимают 95 процентов сбережений граждан, 4 процента отходят доллару, еще 1 процент — евро. Доля клиентов Московского кредитного банка, выбирающих рубль, составляет 92 процента. За доллар голосуют 6,5 процента, за евро — только 1,5 процента.

При этом 95 процентов вкладов в рублях имеют клиенты банка «Дом РФ». В то же время в учреждении отмечают некоторый рост валютных сбережений во втором и третьем кварталах текущего года.

В Газпромбанке в рублях предпочитают хранить средства 88,41 процента клиентов, отдают предпочтение доллару чуть меньше 10 процентов, а евро — чуть меньше 2 процентов. Также спросом здесь пользуются фунты стерлингов, швейцарские франки и китайские юани.

22 сентября сообщалось, что в августе россияне решили массово забрать со счетов и депозитов валюту на 405,2 миллиона долларов. На 1 сентября объем средств населения на валютных вкладах сократился до 89,2 миллиарда долларов. До этого клиенты три месяца подряд (май-июль) пополняли счета (их объем увеличился на 1,36 миллиарда долларов). В августе остатки на валютных вкладах сократились на 0,5 процента, а объем рублевых немного увеличился (на 0,1 процента).