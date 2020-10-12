В графстве Эссекс в Великобритании обнаружили «серую чуму». Так местные жители назвали тенденцию перекрашивания фасадов зданий в темные цвета, сообщает DailyMail.

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Британцы поделились в соцсети фотографиями домов до и после «чумной» реставрации. Так, здание в районе Вудфорд-Грин было выполнено в викторианском стиле с белым фасадом и коричневой каменной башней. Однако его владельцы решили изменить концепцию — заменили деревянные окна на пластиковые, выкрасили дом в темно-серый цвет и вырубили часть сада с деревьями. В сети их обвинили в «гибели» палисадника и разрушении «приличного» здания.

Другим примером «безвкусной» трансформации стал частный дом, построенный в 1970-х годах, где до ремонта перед входной дверью росли густые кустарники. Владельцы покрасили второй этаж в серый цвет, нижний — в кремовый, а в крыше прорубили несколько окон. Вместо сада перед входом положили плитку и поставили деревянный забор с черными вставками. Пользователи интернета окрестили этот ремонт «перезагрузкой, лишенной юмора».

В январе 2020 года дизайн соседнего дома возмутил жителей города Нейплс в американском штате Флорида. Мужчина решил избавиться от серого здания и облил его краской желто-зеленого цвета, добавив яркие разноцветные пятна, а также нарисовал на своем фургоне радугу. Недовольные соседи не оценили творческую идею, усомнились в адекватности автора и подали на него в суд.

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