Полиция задержала десятки праздновавших чемпионство фанатов «Лос-Анджелес Лэйкерс»

Полиция Лос-Анджелеса задержала десятки фанатов клуба «Лос-Анджелес Лэйкерс», которые праздновали победу в финале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает TMZ.

В общей сложности полицейские забрали в отделение 67 болельщиков команды. Сотни людей собрались у стадиона «Стейплс-центр», чтобы отпраздновать чемпионство клуба. Сотрудники правоохранительных органов расценили это как незаконное собрание во время пандемии. Им пришлось перекрыть дороги, чтобы воспрепятствовать наплыву людей к стадиону.

Баскетболисты «Лэйкерс» обыграли «Майами Хит» в шестом матче финальной серии. Счет в победном матче — 106:93 в пользу калифорнийцев. Сама встреча проходила во Флориде без зрителей.

Последний раз «Лэйкерс» выигрывали трофей только в 2010 году. Всего клуб 17 раз в своей истории становился победителем чемпионата.