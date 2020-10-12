Крысы оккупировали дома британцев

Крысы стали чаще заползать в дома британцев и фактически «оккупировали» их. По мнению экспертов, ситуация усугубилась в период самоизоляции. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на исследование компании Rentokil, которая занимается борьбой с грызунами.

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По данным компании, среднее количество обращений в службу за последние шесть лет выросло на 22 процента. Специалисты отмечают, что за месяцы изоляции из-за пандемии коронавируса 60 процентов крыс перестали бояться людей и не старались убежать при появлении человека. Они забирались к домовладельцам через почтовые ящики и канализацию. В Rentokil говорят, что крысы стали появляться в домах и светлое время суток, несмотря на то, что пик их активности всегда приходится на ночной период. Такое поведение стало следствием закрытия общественных заведений, так как они перестали выбрасывать отходы, которыми обычно питались грызуны.

В сентябре из-за крыс и мусора одна из улиц в английском городе Бирмингем получила статус худшей в стране. В течение пяти лет местные жители скидывали туда отходы. В результате там накопились горы мешков, коробок и сгнившей еды. Горожане рассказали, что из-за мусора на улице появился неприятный запах, а стены некоторых домов покрылись плесенью.

Ранее, в июне, на британский город Илкестон обрушились ливни, которые затопили десятки домов. Тогда внутри помещений плавали мертвые крысы вместе с бытовыми отходами, а в комнатах пострадали перекрытия. Как рассказали местные жители, из-за разбушевавшейся стихии город стал похож на место военных действий.

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