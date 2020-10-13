Александр Емельяненко рассказал о близости первого поражения Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал о близости первого поражения в карьере соотечественника Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает Vseprosport.

По мнению спортсмена, ближайший оппонент действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) — Джастин Гейджи — опаснее всех предыдущих соперников. Емельяненко также выразил обеспокоенность тем, что Нурмагомедов может недооценить американца.

9 октября победу Гейджи предсказал российский и ирландский боец MMA Артем Лобов. По мнению спортсмена, у американца есть все, чтобы взять верх над россиянином.

Нурмагомедов и Гейджи подерутся на турнире UFC 24 октября. Россиянин будет защищать чемпионский титул. Он одержал 28 побед в 28 боях в MMA. В активе Гейджи — 22 победы при двух поражениях в смешанных единоборствах.